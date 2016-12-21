Maserati Ghibli Türkiye’de

Biri dizel olmak üzere toplamda üç farklı motor seçeneğiyle Türkiye'ye adımını atan otomobil 187.855 Euro'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor...

Güncellenme 21 Aralık 2016 22:06

Motor tipine göre ya arkadan itişli ya da Q4 dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabilecek. Benzinli seçeneklerinin her iki versiyonu da (Ghibli ve Ghibli S) Ferrari tarafından üretilen, çift turbo beslemeli 3.0 litre hacme sahip V6 güç ünitesiyle donatılırken, Start&Stop fonksiyonunu içeren 8 ileri ZF otomatik şanzımanla kombine ediliyor.