İşte Casio'nun yeni akıllı saati

Casio, çevrim dışı kullanılabilen GPS özelliği de dahil olmak üzere, etkileyici yenilikler sunan yeni akıllı saati Pro Trek Smart WSD-F20'yi tanıttı.

Güncellenme 09 Ocak 2017 20:32

Casio, geçen yıl piyasaya sürdüğü akıllı saati WSD-F10'un yenilenmiş modeli olan WSD-F20'yi, CES 2017 etkinliğinde tanıttı. Saat, sağlam kasası ile, tamamen outdoor kullanımına odaklanmış gibi görünüyor. Dahili GPS özelliği sunan WSD-F20, aynı zamanda çevrim dışı kullanım için harita indirmeye de izin veriyor. Böylece Casio, WSD-F10 kullanıcılarının en çok istedikleri özelliği de, yeni saatine eklemiş oluyor.