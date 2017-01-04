İşte bu yılın canavar otomobilleri

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2017 kapılarını açıyor. Fuarın en dikkat çekenleri şüphesiz son teknoloji otomobiller olacak.

Güncellenme 04 Ocak 2017 01:56

Ford'un test filosunda kullanılacak olan yeni araç, dşık bir tasarıma sahip geliştirilmiş lidar sensörleri de dahil olmak üzere daha fazla işlem gücü ve yeni donanıma sahip olacak. Radar gibi çalışan LIDAR teknolojisinin basit bir anlatımla robotların gözü olduğu söylenebilir. Lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan bir teknoloji.