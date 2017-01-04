Esrarı hala çözülememiş 14 ilginç olay

Burada tarihin farklı dönemlerinde ve farklı mekanlarda vücut bulmuş gizemini hala daha koruyan 14 ilginç olayı derledik.

Güncellenme 04 Ocak 2017 23:11

Victoria dönemi katili olan 'Karındeşen Jack' Londra'da beş hayat kadınını öldürdükten sonra sırrı çözülemeyen bir olay haline geldi. Karındeşen Jack'e atfedilen saldırılar tipik olarak Londra'nın Doğu yakasında yaşayıp orada çalışan ve karınları parçalanmadan önce boğazları kesilerek öldürülen kadın fahişeleri hedef aldı. En az üç kurbanın iç organlarının alınmış olması katilin bazı cerrahi ve anatomik bilgiye sahip olduğu fikrini oluşturdu.