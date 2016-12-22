En meşhur 10 katilin idam edilmeden önceki son sözleri

Bir katilin, psikopatın düşüncelerini anlamak onun zihninde neler olduğunu çözmek çok zordur. Acaba pişman olmuşlar mıdır?

Güncellenme 22 Aralık 2016 03:35

7 kişiyi fahişelik numarası ile kandırıp onları soyduktan sonra silah ile ateş ederek öldürmüştür. 2002 yılında 46 yaşında iğne ile idam edilmiştir. “Ben sadece bir kayanın üzerine denizlere açılıyorum. 6 Haziran'da Bağımsızlık Günü'nde İsa ile birlikte geri döneceğim. Tıpkı filmdeki gibi, koca bir gemi ile. Geri döneceğim.”