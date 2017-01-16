Askerlerin üzerine zehirli gaz attılar tüyler ürperten deney!
İnsanlık tarihi bir çok savaş, yıkım ve acımasızlıklarla dolu. Fakat öyleleri var ki tüyler ürpertiyor. Acımasızca insanlar üzerinde yapılan deneyler şok ediyor.
Askerler üzerinde hardal gazı (iperit) denemesi
Biyolojik silah araştırmalarının artış gösterdiği 1940'lı yıllarda yetkililer bu silahları ordu üzerinde denemeye karar verdi. Askerlerin vücuduna, kendilerine hiç bilgi verilmeden, hardal gazı spreyleri sıkıldı. Gazın içindeki diklorodietil sülfür, askerlerin derilerinde yanıklara ve şiddetli acılara sebep oldu.