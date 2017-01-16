Askerlerin üzerine zehirli gaz attılar tüyler ürperten deney!

İnsanlık tarihi bir çok savaş, yıkım ve acımasızlıklarla dolu. Fakat öyleleri var ki tüyler ürpertiyor. Acımasızca insanlar üzerinde yapılan deneyler şok ediyor.

Güncellenme 16 Ocak 2017 03:01

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Askerler üzerinde hardal gazı (iperit) denemesi